الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أفقدها عذريتها، إحالة ميكانيكي للمحاكمة بتهمة الاعتداء جنسيا على ابنة خاله بالحوامدية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أمرت نيابة الجيزة بإحالة ميكانيكي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على ابنة خاله، ما ترتب عليه فقدانها عذريتها جراء هذا الاعتداء بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

 

ضبط ميكانيكي بتهمة إفقاد ابنة خاله عذريتها بالإكراه في الحوامدية


كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا باعتداء أحد الأشخاص جنسيا على فتاة بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى محل البلاغ.

 

وبالفحص تبين أن المتهم يعمل ميكانيكي وأنه أقدم على الاعتداء جنسيا على الفتاة والتي تربطه بها صلة قرابة كونها ابنة خاله، حيث أسفر هذا الاعتداء على فقدان المجني عليها عذريتها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة بالجيزة التحقيق في الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الحوامدية منطقة الحوامدية

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

وفاء عامر: أشجع على الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في هذه الحالة

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

خدمات

المزيد

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads