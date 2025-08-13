أفقدها عذريتها، إحالة ميكانيكي للمحاكمة بتهمة الاعتداء جنسيا على ابنة خاله بالحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة ميكانيكي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على ابنة خاله، ما ترتب عليه فقدانها عذريتها جراء هذا الاعتداء بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

ضبط ميكانيكي بتهمة إفقاد ابنة خاله عذريتها بالإكراه في الحوامدية



كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا باعتداء أحد الأشخاص جنسيا على فتاة بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتهم يعمل ميكانيكي وأنه أقدم على الاعتداء جنسيا على الفتاة والتي تربطه بها صلة قرابة كونها ابنة خاله، حيث أسفر هذا الاعتداء على فقدان المجني عليها عذريتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة بالجيزة التحقيق في الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

