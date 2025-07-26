تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة شاب غرق بالحوامدية

كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على شاب عثر على جثته في نيل الحوامدية، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بقرية الشيخ عتمان فى منطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.



غرق طالب بنهر النيل فى الحوامدية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل، بقرية الشيخ عتمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبإجراء التحريات تبين غرق طالب لعدم إجادته السباحة، مما أسفر عن مصرعه.



وتمكن القوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

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