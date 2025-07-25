الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالحوامدية

انتشال جثة طالب،
انتشال جثة طالب، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بقرية الشيخ عتمان فى منطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.


غرق طالب بنهر النيل فى الحوامدية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل، بقرية الشيخ عتمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

 

وبإجراء التحريات تبين غرق طالب لعدم إجادته السباحة، مما أسفر عن مصرعه.


وتمكن القوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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