التعليم العالي تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2025، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وتيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــــا.

موعد فتح باب التسجيل لاختبارات قدرات الشهادات المعادلة

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام (بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني) ولن يعتد بأي وسيلة أخري للسداد. ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي صفحة اختبارات القدرات التابعة لـموقع التنسيق الإلكتروني، وعلي أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما هو موضح بالجدول:

أماكن ومواعيد أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

• على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.

