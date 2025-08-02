السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

ضبط مالك مكتبة بدون ترخيص في عين شمس بتهمة تقليد الكتب الدراسية وبيعها بدون إذن

حقوق الملكية الفكرية،
حقوق الملكية الفكرية، تقليد الكتب الدراسية، مكتبة بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لقيامه ببيع ونسخ كتب دراسية بدون تصريح من أصحاب الحقوق.

وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهم كان يطرح كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخاصة بمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تفويض أو إذن كتابي من الجهات المالكة للحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها، حيث عُثر بحوزته على 1465 نسخة من الكتب الدراسية منسوخة ومقلدة بدون ترخيص. وبمواجهته، أقر بارتكاب تلك المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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