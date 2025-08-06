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رياضة

موعد غلق اتحاد الكرة باب القيد الصيفي لموسم 2025 - 2026

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة، تغلق إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026. 

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد في الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 7 أغسطس، ولن يكون بإمكان أي نادٍ بعدها قيد لاعبين جدد في قائمته للموسم الجديد.

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية 

وانطلقت فترة القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس الجاري، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

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