الإعلان عن قائمة أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

أعلنت لجنة الانتخابات أسماء المُرشحين في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها بتاريخ 2025/9/16 في بغداد.

وأعلن اتحاد الكرة العراقي أسماء المرشحين الذين تمّ قبول طلباتهم، وحسب المناصب.





منصب الرئيس:

1-عدنان درجال مطر.

2-يونس محمود خلف.

3-إياد بنيان محمد.



منصب النائب الأول:

1-علي جبار عبد الرضا.

2-سرمد عبد الإله محمد.

3-فارس عبد الله.

4-وسام يوسف يعقوب.

5-سعد عبد الحميد علي.

6-حكيم شاكر فليح.



منصب النائب الثاني:

1-محمد ناصر شكرون.

2--علي جبار فاضل.



الأعضاء:

1-يحيى زغير محسن.

2-عماد ياسين

3-بدر ناصر

4-علي خلف جابر

5-خلف جلال ابراهيم

6-احمد قاسم محمد

7-صدام عزيز خلف

8-محمود أحمد مراد

9-فراس نوري عبد الله.

10-صابرين حامد شهاب.

11-رحيم لفته محمد.

12-مالح مهدي جبار.

13-كامل زغير سلطان.

14-غالب عباس موسى.

15-رشا طالب.

16-يحيى كريم محسن.

17-كامل زغير عيدان.

18-فرقد عبد الكريم حسن.

19-احمد عودة زامل

20-نعيم صدام

21-علي حسين علي

22-كوفند عبد الخالق مسعود

23-تنيا حسن حسين

24-غانم عريبي

25-طه عبد الحكيم حسين

26- فراس راضي حسين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.