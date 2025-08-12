الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الإعلان عن قائمة أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

الاتحادِ العراقيّ
الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم

أعلنت لجنة الانتخابات أسماء المُرشحين في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها بتاريخ 2025/9/16 في بغداد.

وأعلن اتحاد الكرة العراقي أسماء المرشحين الذين تمّ قبول طلباتهم، وحسب المناصب.


 

منصب الرئيس:
1-عدنان درجال مطر.
2-يونس محمود خلف.
3-إياد بنيان محمد.


منصب النائب الأول:
1-علي جبار عبد الرضا.
2-سرمد عبد الإله محمد.
3-فارس عبد الله.
4-وسام يوسف يعقوب.
5-سعد عبد الحميد علي.
6-حكيم شاكر فليح.


منصب النائب الثاني:
1-محمد ناصر شكرون.
2--علي جبار فاضل.


الأعضاء:
1-يحيى زغير محسن.
2-عماد ياسين
3-بدر ناصر
4-علي خلف جابر
5-خلف جلال ابراهيم 
6-احمد قاسم محمد
7-صدام عزيز خلف
8-محمود أحمد مراد
9-فراس نوري عبد الله.
10-صابرين حامد شهاب.
11-رحيم لفته محمد.
12-مالح مهدي جبار.
13-كامل زغير سلطان.
14-غالب عباس موسى.
15-رشا طالب.
16-يحيى كريم محسن.
17-كامل زغير عيدان.
18-فرقد عبد الكريم حسن.
19-احمد عودة زامل
20-نعيم صدام 
21-علي حسين علي 
22-كوفند عبد الخالق مسعود
23-تنيا حسن حسين 
24-غانم عريبي 
25-طه عبد الحكيم حسين 
26- فراس راضي حسين

