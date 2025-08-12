الإعلان عن قائمة أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة العراقي
أعلنت لجنة الانتخابات أسماء المُرشحين في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها بتاريخ 2025/9/16 في بغداد.
وأعلن اتحاد الكرة العراقي أسماء المرشحين الذين تمّ قبول طلباتهم، وحسب المناصب.
منصب الرئيس:
1-عدنان درجال مطر.
2-يونس محمود خلف.
3-إياد بنيان محمد.
منصب النائب الأول:
1-علي جبار عبد الرضا.
2-سرمد عبد الإله محمد.
3-فارس عبد الله.
4-وسام يوسف يعقوب.
5-سعد عبد الحميد علي.
6-حكيم شاكر فليح.
منصب النائب الثاني:
1-محمد ناصر شكرون.
2--علي جبار فاضل.
الأعضاء:
1-يحيى زغير محسن.
2-عماد ياسين
3-بدر ناصر
4-علي خلف جابر
5-خلف جلال ابراهيم
6-احمد قاسم محمد
7-صدام عزيز خلف
8-محمود أحمد مراد
9-فراس نوري عبد الله.
10-صابرين حامد شهاب.
11-رحيم لفته محمد.
12-مالح مهدي جبار.
13-كامل زغير سلطان.
14-غالب عباس موسى.
15-رشا طالب.
16-يحيى كريم محسن.
17-كامل زغير عيدان.
18-فرقد عبد الكريم حسن.
19-احمد عودة زامل
20-نعيم صدام
21-علي حسين علي
22-كوفند عبد الخالق مسعود
23-تنيا حسن حسين
24-غانم عريبي
25-طه عبد الحكيم حسين
26- فراس راضي حسين
