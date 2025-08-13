هاكرز يخترقون الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي ويغيرون اسمها

تمكن هاكرز مجهولون من الاستيلاء على الصفحة الرسمية لـ جامعة جنوب الوادي التابعة لمحافظة قنا، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى تغيير الاسم.

تصريحات مصدر بجامعة جنوب الوادي

وقال مصدر، إن مسئولي الجامعة فوجئوا بقيام هاكرز مجهولين باختراق والاستيلاء على الصفحة الرسمية للجامعة مع تغيير اسمها من الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي لـ Bun Thorn.



وأشار المصدر إلى أن فريقًا تقنيًا من الجامعة يحاول استعادة الصفحة، وإبلاغ الأجهزة المعنية والمتخصصة في علوم الإنترنت لاستعادتها، ومحاولة الكشف عن هوية المخترقين.

