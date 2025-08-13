الأربعاء 13 أغسطس 2025
جريمة داخل بيت الله.. القبض على شاب ملثم بتهمة طعن إمام مسجد في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف تفاصيل غموض إصابة إمام مسجد بطعنات آلة حادة مطواة على يد ملثم داخل مسجد أبوبكر الصديق في بندر فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتبين بعد تكثيف التحريات أن المجني عليه إمام مسجد أبوبكر الصديق المغلق للإحلال والتجديد للتطوير منذ 5 أعوام، ودخل المسجد للتفقد وجد شابا ملثما اعتدى عليه بطعنتين بالمطواة وفر هاربًا.

تحريات مباحث قنا

وأوضحت التحريات أن المتهم شاب، يبلغ من العمر 24 عامًا، من بندر فرشوط وسبق اتهامه في قضايا سرقة، ودخل المسجد لسرقة محتوياته وعندما دخل الإمام طعنه وفر هاربًا خوفًا من افتضاح أمره، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بإصابة إمام مسجد بطعنات آلة حادة على يد ملثم داخل مسجد أبو بكر الصديق بدائرة البندر، حتى تم كشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

