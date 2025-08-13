الأربعاء 13 أغسطس 2025
التنمية المحلية: رصد ملاحظات على تطوير مسار العائلة المقدسة بأسيوط

مسار العائلة المقدسة،
مسار العائلة المقدسة، فيتو
مسار العائلة المقدسة، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم الأربعاء لمتابعة نتائج زيارة وفد من الوزارة لمحافظ أسيوط للتعرف على الموقف التنفيذي لمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر".

وأشار التقرير إلى قيام لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار بزيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير في نقطتي المسار بالمحافظة، وهما: دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

الشرقية تنظم جولة لأصحاب شركات السياحة بمسار العائلة المقدسة

تطوير مسار العائلة المقدسة في كفر الشيخ تزامنا مع ذكرى دخولها مصر

وأوضح التقرير أن وفد وزارة التنمية المحلية التقى خلال الزيارة مع اللواء  هشام أبوالنصر محافظ أسيوط حيث  ضم الوفد كل من الدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، والمهندسة زيزى كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والمهندس عادل الجندي المنسق العام للمشروع، وعدد من العاملين بالوزارتين، حيث تم بحث  الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة؛ تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء المسار وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد حفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وعرضت اللجنة على محافظ أسيوط، بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال تفقدهم لنقطتى المسار (دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية)، ووجه المحافظ بحلها على الفور، ودعا اللجنة إلى زيارة متابعة ميدانية أخرى لمعاينة ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء، حيث تبين تنفيذ معظم التوصيات وجارٍ استكمال النسبة المتبقية.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إحياء مسار العائلة المقدسة، هو أحد المشروعات القومية المهمة التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الأخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، ويحظى المشروع باهتمام ومتابعة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن  الوزارة تبذل جهود مكثفة لتقديم الدعم اللازم للمحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للانتهاء من هذا المشروع نظرًا لأهميته ليس على المستوى السياحى فقط، ولكن أيضا على المستوى الدينى، حيث يساعد على تنشيط السياحة الدينية لمصر، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظات الموجودة فى مسار العائلة المقدسة.

