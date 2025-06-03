الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرقية تنظم جولة لأصحاب شركات السياحة بمسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة

 قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتنظيم جولة لأصحاب شركات السياحة بمسار العائلة المقدسة بمصر، بالإضافة إلى زيارة حقول نبات البردي وورش التصنيع بقرية القراموص بمدينة أبو كبير.

نائب وزير السياحة تشارك في إطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة

كما تم زيارة بركة النصر للصيد  بمركز الحسينية، وذلك  بحضور المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة الإستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ، وذلك عقب حضورهم احتفال ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر أول أمس، والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس بالمنطقة الأثرية بتل بسطا. 

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

 وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على أهمية تنظيم جولات سياحية لأصحاب الشركات السياحية لزيارة المواقع السياحية الواعدة بمحافظة الشرقية، وذلك لإبراز تنوع مناطق الجذب السياحي والأنماط والمنتجات السياحية بالمحافظة والتأكيد على قدرة المحافظة التنافسية بين مصاف المناطق السياحية، بهدف تطوير إستراتيجيات وبرامج تسويقية لترويج السياحة على المستويين الدولي والمحلي، ورفع معدلات النمو في حركة السياحة والترويج لنقط مسار العائلة المقدسة  بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن الجولة شملت زيارة  "حقول  نبات البردي وورش التصنيع للتعرف على مراحل حرفة البردي من زراعة إلى صناعة ومنتج نهائى بقرية القراموص بمدينة أبو كبير، بالإضافة لزيارة بركة النصر للصيد بمركز الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدانا تقريبًا وتضم 32 لبدة تستقبل  الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هربًا من الصقيع وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة.

تطوير مسار العائلة المقدسة في كفر الشيخ تزامنا مع ذكرى دخولها مصر

وقد جاءت تلك الجولة ضمن خطة الهيئة لطرح رؤى تنموية واقعية للمقومات السياحية بالمحافظة، وذلك بالشراكة مع رجال صناعة السياحة، لتقييم الإمكانات الإستثمارية في المواقع المُستهدفة، واستحداث برامج سياحية مبتكرة، ترتكز على الهوية المحلية وتدعم رؤية التنمية الشاملة للقطاع السياحي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإقليمية لتنشيط السياحة محافظة الشرقية شركات السياحة مسار العائلة المقدسة وكلاء السفر شرق الدلتا شمال سييناء

مواد متعلقة

نائب وزير السياحة تشارك في إطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة

تطوير مسار العائلة المقدسة في كفر الشيخ تزامنا مع ذكرى دخولها مصر

انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة في الشرقية

"الأزهر والكنيسة" يحتفيان بذكرى دخول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بالقومي للترجمة

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الله ينتقم منك يا أمريكا، وداع مؤثر ومبكي من أطفال لأمهم شهيدة المساعدات برفح (فيديو)

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

مصدر بالأهلي يكشف الموعد المقترح للإعلان عن صفقة زيزو

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وما أفضلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية