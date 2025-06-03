الشرقية تنظم جولة لأصحاب شركات السياحة بمسار العائلة المقدسة

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتنظيم جولة لأصحاب شركات السياحة بمسار العائلة المقدسة بمصر، بالإضافة إلى زيارة حقول نبات البردي وورش التصنيع بقرية القراموص بمدينة أبو كبير.

كما تم زيارة بركة النصر للصيد بمركز الحسينية، وذلك بحضور المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة الإستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ، وذلك عقب حضورهم احتفال ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر أول أمس، والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس بالمنطقة الأثرية بتل بسطا.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على أهمية تنظيم جولات سياحية لأصحاب الشركات السياحية لزيارة المواقع السياحية الواعدة بمحافظة الشرقية، وذلك لإبراز تنوع مناطق الجذب السياحي والأنماط والمنتجات السياحية بالمحافظة والتأكيد على قدرة المحافظة التنافسية بين مصاف المناطق السياحية، بهدف تطوير إستراتيجيات وبرامج تسويقية لترويج السياحة على المستويين الدولي والمحلي، ورفع معدلات النمو في حركة السياحة والترويج لنقط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن الجولة شملت زيارة "حقول نبات البردي وورش التصنيع للتعرف على مراحل حرفة البردي من زراعة إلى صناعة ومنتج نهائى بقرية القراموص بمدينة أبو كبير، بالإضافة لزيارة بركة النصر للصيد بمركز الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدانا تقريبًا وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هربًا من الصقيع وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة.

وقد جاءت تلك الجولة ضمن خطة الهيئة لطرح رؤى تنموية واقعية للمقومات السياحية بالمحافظة، وذلك بالشراكة مع رجال صناعة السياحة، لتقييم الإمكانات الإستثمارية في المواقع المُستهدفة، واستحداث برامج سياحية مبتكرة، ترتكز على الهوية المحلية وتدعم رؤية التنمية الشاملة للقطاع السياحي بالمحافظة.

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