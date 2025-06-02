الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

تطوير مسار العائلة المقدسة في كفر الشيخ تزامنا مع ذكرى دخولها مصر

أعمال التطوير
أعمال التطوير

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة بمحيط كنيسة العذراء بسخا، إحدى أبرز المحطات التاريخية والدينية على مسار العائلة المقدسة، تزامنًا مع إحياء ذكرى دخول السيدة العذراء مريم والعائلة المقدسة إلى أرض مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإحياء هذا المسار ودعم السياحة الدينية

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإظهار المواقع الدينية والأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، وتعزيز قيمتها التاريخية والروحية، مشددًا على أن المحافظة تسعى لإدراج هذه المواقع ضمن خريطة السياحة الدينية، لتكون مقصدًا للمصريين والسائحين من مختلف الجنسيات.

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وقد شملت  أعمال التطوير رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنيسة، وتنسيق الموقع العام، وزراعة الأشجار والنخيل، ودهان الأرصفة، وتركيب أعمدة إنارة حديثة، إلى جانب تكثيف حملات النظافة والتجميل، بما يتماشى مع خصوصية المكان وقدسيته، ويعكس عراقة المنطقة وأهميتها التاريخية.

من جانبه، فقد أكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمسار العائلة المقدسة، وعلى رأسه كنيسة سخا، التي تُعد محطة محورية في هذه الرحلة المقدسة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تهيئة المنطقة لاستقبال الوفود والزائرين على مدار العام.

وأوضح عيسى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل يمتد ليشمل البنية التحتية وخدمات الزائرين، بما يضمن راحة السائحين وتحسين تجربتهم، ويضع كفر الشيخ في موقع متقدم على خارطة السياحة الدينية في مصر.

يذكر أن كنيسة العذراء بسخا تعتبر من أقدم الكنائس في مصر، وترتبط بإسمها العديد من الروايات الدينية والتاريخية، إذ يقال إن العائلة المقدسة مكثت بها خلال رحلتها في أرض مصر.

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العذراء العائلة المقدسة كفر الشيخ سخا

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