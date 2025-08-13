الأربعاء 13 أغسطس 2025
ضبط مدير مطبعة بتهمة نسخ الكتب الدراسية دون تصريح في بدر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخص يدير مطبعة بمدينة بدر لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

تقليد الكتب الدراسية بمدينة بدر 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة بدر ينسخ من خلالها العديد من الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط القائم على إدارتها، وبحوزته (60 ألف نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

