بالأسماء، "الصحفيين" تعتمد نتيجة لجنة القيد الأخيرة للانتقال لجدول المشتغلين

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين نتيجة لجنة القيد الأخير للانتقال بجدول المشتغلين ممن أتموا مدتهم القانونية، والتي انعقدت يومي ١٦ و١٧ يوليو الماضي.

جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين

وكان الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أعلن موعد لجنة المشتغلين الجديدة للزملاء الذين اجتازوا مدتهم القانونية بجدول تحت التمرين، وأعلن حينها عن فتح الباب لتقديم أوراق لجنة المشتغلين، والتي كانت لمدة أسبوع في الفترة من يوم الإثنين 16 يونيو الماضي حتى 23 من نفس الشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.