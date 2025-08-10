الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مجلس نقابة الصحفيين يثمن دعوة السيسي لدعم تداول المعلومات وتطوير الصحافة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تقدم مجلس نقابة الصحفيين، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابته لمطالب النقابة بزيادة بدل الصحفيين، ضمن حزمة من المطالب العامة بتحسين أوضاع المهنة وأوضاع الصحفيين.

وثمن المجلس توجيهات الرئيس بضمان تداول المعلومات، والالتزام بحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز البيئة الإعلامية، والتي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز دور الصحافة في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم النزاهة والحوار البنّاء من خلال صحافة حرة تلتزم بالمهنية.

كما أعرب  المجلس عن تقديره للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير المؤسسات الصحفية القومية ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية الشاملة، وخلق بيئة معلوماتية، وتعزيز قيم التسامح والانتماء – وهي الأهداف ذاتها التي تسعى الصحافة الجادّة لتحقيقها.

وجدد مجلس النقابة التزام الصحفيين برسالتهم السامية في نقل الحقيقة، وخدمة الصالح العام، والارتقاء بوعي المواطن المصري، كواحدة من ركائز تطوير حرية الصحافة خطوةً على طريق مشاركة المواطنين في تقدم الوطن وتطوير أوضاعهم.

وقال:" إننا لَعَلَى ثقة بأن هذا الخطاب الرئاسي سيكون بمثابة خريطة طريق تتكاتف في تنفيذها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وكل الأطراف المعنية. وتدعو النقابة جميع الأطراف للمشاركة في مؤتمر حول حرية الصحافة وتداول المعلومات وسبل دعم وتعزيز البيئة الإعلامية بما يضمن تحقيق هذه المبادئ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيادة بدل الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads