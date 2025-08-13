الأربعاء 13 أغسطس 2025
الموسيقار عمر خيرت يشارك في مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يُشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت بفعاليات مهرجات الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين بمكتبة الإسكندرية، وذلك من خلال حفلين متتاليين 12-13 أغسطس بالقاعة الكبري بمركز المؤتمرات.

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

جولات ميدانية بلا حس سياسي؟!


وشهد الحفل الأول حضورا جماهيريا مكتمل العدد من الجمهور الذين رددوا مع الألحان عددًا من الأغاني الشهيرة التي لحنها الموسيقار الكبير، ومنها: "العرافة، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، حبيبة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوي، الربيع، جيران الهنا، خايف من بكرة ليه، الخواجة عبدالقادر، وجه القمر، عفوًا أيها القانون، صابر ياعم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة".

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتي 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية.

بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.

ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.

وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

