تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية

يعاني أكثر من مليون فلسطيني في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية من أزمة مياه خانقة، وسط تصاعد السياسة الإسرائيلية تجاه المياه في الضفة الغربية، حيث بات على المواطنين البحث عن حلول لتوفير المياه، في ظل نهج الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على مصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، وتدمير الينابيع والآبار.

منطقة يعمل معظم سكانها في الزراعة

في مدينة الظاهرية أقصى جنوبي الضفة الغربية، استطاع المواطن عبد الله جبريل، توفير المياه من 7 ينابيع، ومساعدة الأهالي في توفير المياه بسعر زهيد، لكن الأمر لم يستمر طويلا، فقد هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الينابيع، وحرم عددا كبيرا من المواطنين من توفير مياه للزراعة وللشرب.

ويقول عبد الله جبريل بحسب وكالة "سبوتنيك": "نحن في منطقة يعمل معظم سكانها في الزراعة، ولا يوجد عمل آخر، والزراعة تحتاج إلى المياه بشكل كبير، وبعد تقليص المياه الواصلة من الشركات الإسرائيلية اعتمدنا بشكل كبير على مياه الينابيع، وفي هذه المنطقة يوجد 7 ينابيع، وكل المزارعين حتى في البلدات المجاورة يعتمدون على هذه المياه".

ويضيف: "هذه المنطقة مصنفة بالمنطقة (أ)، وهي منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يريد تعطيش المنطقة، والقضاء على مصادر المياه"، مؤكدا أن "جيش الإحتلال الإسرائيلي لم يبلغهم مسبقا، بل جاء بشكل مفاجئ، ومعه عدد من الجرافات وشاحنات الإسمنت، وردم الينابيع ومنعنا من الحصول على المياه من 7ينابيع، كما صادر بعض الأدوات الزراعية".

مؤشرا خطرا على دخول المحافظة في أزمة مائية تهدد الأمن المائي

وكانت بلدية الخليل أعلنت عن تراجع الكميات الواردة إلى المحافظة بشكل كبير، كاشفة عن انخفاض معدل التزويد اليومي للمحافظة ابتداء من مايو الماضي مقارنة بالسنوات السابقة بنحو 55%، وهو ما يعد مؤشرا خطرا على دخول المحافظة في أزمة مائية تهدد الأمن المائي، وتلقي بظلالها على حياة المواطنين.

التصعيد في الملف المائي ضمن سياسة إسرائيلية تمنع الفلسطينيين من مصادر المياه

ويؤكد الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، "تم تدمير الكثير من ينابيع وآبار المياه جنوبي محافظة الخليل، وحفر آبار تابعة للسلطات الإسرائيلية شمالي الخليل، ويأتي هذا التصعيد في الملف المائي ضمن سياسة إسرائيلية تمنع الفلسطينيين من مصادر المياه، وتهدف إلى تعطيش المنطقة والقضاء على المشاريع الزراعية".

ويضيف أبو هواش: "خلال 10 أيام، دمرت سلطات الاحتلال بئر شاهين في منطقة بيت فوريك، ودمرت 7 ينابيع مياه في الظاهرية جنوبي الخليل، وهذه المناطق تقع ضمن تصنيف اتفاقية "أوسلو"، في مناطق (أ ) ومناطق (ب)، وهي مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل تحرم الفلسطينيين، من مصادر المياه، وترفض السماح للمواطنين ببناء آبار أو ترميم ينابيع وعيون المياه، وكذلك تمنع بشكل كامل التنقيب في مناطق الحوض الشرقي الممتد من مدينة أريحا إلى جنوبي الضفة".

دعم المستوطنين ومدهم بالمياه المصادرة من الفلسطينيين

ويتابع: "تحرم سلطات الاحتلال، محافظة الخليل من حصتها المائية منذ أكثر من عامين، وفي المقابل يحفر الاحتلال آبار جديدة في المحافظة، خاصة في بلدتي حلحول والعروب شمالي الخليل، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى دعم المستوطنين ومدهم بالمياه المصادرة من الفلسطينيين".

وتتحكم إسرائيل بالنسبة الأكبر لمصادر المياه التي تصل للفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل قضية المياه، قضية أساسية واستراتيجية، وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو ترميم الآبار القديمة، وقد تم هدم الكثير من الآبار بحجة عدم الترخيص، كما حدث في الأغوار الشمالية وقرى الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة.

وفي الضفة الغربية، تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من المياه الجوفية، وتضع المعيقات أمام الفلسطينيين لحفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزا إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع، ويعتمد الفلسطينيون، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة.

وتتمتع الضفة الغربية بـ 3 خزانات من المياه فيها ما لا يقل عن 670 مليون متر مكعب تعاد تغذيتها سنويا في موسم الشتاء، وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن عدد الينابيع والآبار التي تم تجفيفها وإضعافها أو الاستيلاء عليها منذ 1967 تجاوز 300 نبع طبيعي و500 بئر ارتوازي.

