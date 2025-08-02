مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في بلدة عقربا شمالي الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن مستوطنين يهاجمون الفلسطينيين المدنيين وممتلكاتهم في بلدة عقربا شمالي الضفة الغربية في حماية سلطات الاحتلال.

سياسات إسرائيل بالضفة تهدف لإفراغ مناطق لتوسيع الاستيطان

أعلن المكتب الأممي لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، أن هجمات المستوطنين بالضفة وغزة تتزايد بدعم أو تغاضي جيش الاحتلال؛ ما يؤدي إلى عواقب قاتلة.

وأوضح أن سياسات إسرائيل في الضفة تهدف على ما يبدو لإفراغ مناطق لصالح توسيع الاستيطان.

توسيع وتعزيز ضم الضفة الغربية المحتلة

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهج استراتيجية منسقة لتوسيع وتعزيز ضم الضفة الغربية المحتلة، مضيفا: جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية.

واختتم أنه على دولة الاحتلال إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت.

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