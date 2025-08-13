محمد فايق ناعيا صنع الله إبراهيم: فقدنا ضميرا أدبيا حيا

نعى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزير الإعلام الأسبق، الأديب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، واصفًا إياه بأنه "الضمير الحي للأدب العربي" وصوت مبدع ظل مخلصًا لقيم الحرية والعدالة.

وفاة صنع الله إبراهيم

وقال فايق: "صنع الله إبراهيم لم يكن مجرد كاتب، بل كان شاهدًا على التحولات الكبرى في تاريخ مصر والعالم العربي، وصاحب قلم مقاوم حافظ على استقلاله ونزاهته، وجعل من رواياته مرآة للمجتمع وضميرًا للأمة."

مسيرة صنع الله إبراهيم الأدبية

وأشار وزير الإعلام الأسبق إلى أن إرث الفقيد سيبقى حاضرًا في وجدان القراء، وأن أثره سيمتد عبر الأجيال القادمة، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الراحل ومحبيه، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفاة صنع الله إبراهيم

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.