الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم

الأديب والروائي الكبير
الأديب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، فيتو

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحُزن والمواساة، الأديب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، الذي فقدته الساحة الأدبية العربية اليوم، مُتقدمًا بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، ومحبيه، وأسرة الأدب العربي قاطبة.

 

مدبولي: الإرث الأدبي الزاخر الذي قدمه الأديب الراحل سيجعل منه أيقونة خالدة في مسيرة الإبداع العربي وأحد رواد الأدب المصري المعاصر

وأكد رئيس الوزراء تقديره للإرث الأدبي الزاخر الذي قدمه الأديب الراحل على مدار تجربته الروائية المُمتدة لعقود، من النصوص الأدبية التي تُرجم بعضها إلى إنتاج فني مرئي، الأمر الذي سيجعل منه أيقونة خالدة في مسيرة الإبداع العربي وأحد رواد الأدب المصري المعاصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإنتاج الغزير الذي أثرى به الفقيد الراحل المكتبة الأدبية العربية، يُمثل مرآة صادقة للمُجتمع بكل تناقضاته، حيث اتسم قلمُه بالعُمق في منظور تناوله للقضايا المُجتمعية الشائكة، والقدرة الفائقة على السرد، وخلق شُخوصٍ من لحم ودم، مع ربط الوقائع بالسياق المحيط، ليكون بحق أحد مؤرخي العصر الحديث في قوالب أدبية فريدة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأديب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم صنع الله ابراهيم

مواد متعلقة

لا يفوتك، تعديلات جديدة على قانون حقوق ذوي الهمم

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

الوزراء يوافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى

مجلس الوزراء يستهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي

مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة غدًا.. والمؤتمر الصحفي في "قصر العيني"

تقليل الاغتراب 2025، رابط سريع للتقديم

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads