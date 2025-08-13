الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لتاجر عملة بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  المحكمة الاقتصادية بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزته لاتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة القاهرة.

وأحالت النيابة العامة ا.م  لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالعمل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بغية الحصول على أعلى ربح مما يسبب  أضرار اقتصادية للبلاد.


ونجحت القوات الأمنية في ضبط عاطل متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ نقدية محلية وأجنبية، وأقر بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية.


وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وقيام المتهم بالعمل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

