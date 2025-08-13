الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

إحالة عاطل أصاب طفل بعاهة مستديمة للمحاكمة في المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل متهم بطعن طفل مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة المرج للمحاكمة الجنائية

وأكد الطفل أنه لا يعلم سبب تعدي المتهم عليه، مشيرا إلى أنه كان يسير في الشارع بشكل عادي ولا يتخيل أن يتعدي عليه أحد ومرة واحدة ظهر الجاني أمامه ثم انهال عليه سبا وشتما وعندما رفض ورد عليه طعنه في الوجه.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفل مصاب بجرح طولي في منطقة الوجه على أثر تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الطفل المجني عليه أقر بأنه أثناء ذهابه لشراء بعض الأغراض التي طلبتهم منه والدته اعترض طريقه شاب، ثم تشاجر معه دون إبداء أي أسباب.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أخرج سلاحًا أبيض من جيبه ثم شق به وجهه قائلا: “دي علامة علشان تفضل فاكرني”.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد بأقوال الطفل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سبه الطفل ورد الأخير عليه. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

