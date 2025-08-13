أخبار الزمالك، استعدادات فنية وطبية داخل الزمالك قبل مواجهة المقاولون، فيريرا يجهز أحمد فتوح وألفينا، وعدي يبلغ فيريرا بقرار هام

في إطار استعدادات نادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الدوري المصري، كشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بدأ في تجهيز الثنائي أحمد فتوح وألفينا للمشاركة في المباراة القادمة.

ويأتي تجهيز الثنائي بعدما اقتربا من استعادة جاهزيتهما البدنية والفنية، خاصة فتوح الذي غاب لفترة بسبب الإصابة، في حين يسعى ألفينا لإثبات نفسه في مركز المهاجم بعد فترة من التراجع الفني.

وحرص فيريرا خلال التدريبات الأخيرة على منح اللاعبين تعليمات خاصة لدمجهما سريعًا في الخطط الفنية قبل اللقاء، نظرًا لأهمية المباراة التي يسعى الزمالك من خلالها لمواصلة تحسين موقفه في جدول الترتيب.

محمود جهاد تحت المتابعة لتحديد الجاهزية

من جانب آخر، أوضح نفس المصدر أن المدير الفني للزمالك يُتابع بدقة تطور مستوى اللاعب الشاب محمود جهاد، وذلك لتقييم مدى جاهزيته للدفع به في المباريات المقبلة.

وشارك اللاعب بشكل جزئي في بعض المباريات الودية مؤخرًا، مما دفع الجهاز الفني لوضعه تحت المراقبة، في ظل النقص العددي ببعض المراكز نتيجة الإصابات والإيقافات.

ويسعى فيريرا لإعادة دمج العناصر الشابة في الفريق الأول بشكل تدريجي، خاصة بعد تألق بعضهم في فترات سابقة.

ومن المقرر أن يحسم القرار بشأن ضمه لقائمة المباريات خلال اليومين المقبلين، وفقًا لتقارير الجهازين الطبي والفني.

عدي الدباغ يطلب فرصة لقيادة الهجوم

على صعيد آخر، أبلغ المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، المنضم حديثًا لنادي الزمالك، الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا بجاهزيته التامة للمشاركة في المباريات الرسمية.

الدباغ، الذي انضم في فترة الانتقالات الأخيرة، أكد خلال حديثه مع الجهاز الفني أنه في كامل لياقته البدنية والفنية، ويأمل في الحصول على فرصة مبكرة لقيادة خط هجوم الفريق، خاصة في ظل حاجة الزمالك لتعزيز القوة الهجومية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع فيريرا أداء اللاعب في التدريبات عن كثب، تمهيدًا لإدراجه في حساباته الفنية خلال المباريات القادمة، لا سيما أن اللاعب يمتلك خبرات دولية مع منتخب فلسطين، وقد يكون إضافة قوية للفريق الأبيض.

فيريرا يسعى للثبات والاستقرار

يسعى فيريرا في الفترة الحالية لتحقيق نوع من الثبات الفني والتكتيكي، بعد فترة من التغييرات والتقلبات على مستوى النتائج والأداء.

ويُولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بالجوانب البدنية للاعبين العائدين من الإصابة، مع التركيز على استعادة الانسجام بين الخطوط، وهو ما ظهر جليًا في التدريبات الأخيرة التي تميزت بالتركيز والجدية.

تقييم عمل فيريرا

الزمالك يمر بفترة حرجة تتطلب تكاتف الجهود الفنية والإدارية، واستغلال كل الأوراق المتاحة لتعزيز مسيرة الفريق في البطولات المحلية.

المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تقييم عمل فيريرا، خاصة إذا نجح في إعادة التوازن للفريق وإعادة ثقة الجماهير، التي تنتظر أداءً يليق بتاريخ النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

