الدباغ يبلغ مدرب الزمالك بهذا الأمر

عدي الدباغ
عدي الدباغ

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق، أبلغ الجهاز الفني بجاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد اللاعب للجهاز الفني أنه تجاوز المرحلة التأهيلية تمامًا، ويأمل في الحصول على فرصة للمشاركة في التشكيل الأساسي، خاصة مع حاجة الفريق لتعزيز قدراته الهجومية في المرحلة القادمة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

 

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

 

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

