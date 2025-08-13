الأربعاء 13 أغسطس 2025
مصلحة الضرائب تكشف حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب المصرية،
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن الحالات التي يجوز فيها رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات الضريبية وضمان حقوق الممولين.

وتشمل هذه الحالات، الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها مرتبطًا بالنشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض نشاطه داخل البلاد.

كما تشمل الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

ودعت المصلحة الممولين الراغبين في الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة، إلى زيارة هذا الرابط.

