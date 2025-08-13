الأربعاء 13 أغسطس 2025
رياضة

ياسين بونو يتصدر استفتاء أفضل حارس مرمى في العالم 2025

ياسين بونو، فيتو
ياسين بونو، فيتو

أطلقت جماهير نادي الهلال السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة لدعم المغربي ياسين بونو، ضمن التصويت الجماهيري الذي أطلقته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لاختيار الفائزين بجوائز الكرة الذهبية في مختلف الفئات.

ياسين بونو ينافس على جائزة ياشين

وينافس المغربي الدولي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى ضمن ترشيحات جوائز حفل الكرة الذهبية.

وأعلن الحساب الرسمي للكرة الذهبية مؤخرًا ترشيحات الجوائز في فئات مختلفة كان من بينها حراسة المرمى، حيث جاء ياسين بونو على رأس المرشحين.

ويتنافس حارس الهلال مع 9 مرشحين آخرين، وهم: الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

ويدخل في المنافسة أيضًا إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني في صفوف أستون فيلا، والبرازيلي أليسون بيكر "ليفربول"، والفرنسي لوكاس شوفالييه "ليل"، والسلوفيني يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، والإسباني ديفيد رايا "آرسنال".

كذلك تضم القائمة السويسري يان سومر "إنتر ميلان"، والبلجيكي ماتز سيلس حارس مرمى نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وقدم بونو مستويات مذهلة خلال مشاركته برفقة الهلال ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، فإلى جانب تصديه لركلة جزاء في المباراة الأولى ضد الريال أسهمت في خروج الزعيم بتعادل ثمين 1-1، فقد أنقذ الزعيم بضع مرات ولاسيما في مباراة مانشستر سيتي بالدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الـ22 من سبتمبر المُقبل في فرنسا.

نتائج التصويت على أفضل حارس حتى الآن لصحيفة ليكيب 

وحل ياسين بونو أولًا في سباق التصويت الجماهيري للمجلة الفرنسية الشهيرة، بنسبة 37.9%، حتى الآن.

وحل في المركز الثاني بعد ياسين بونو جيانلويجي دوناروما بنسبة 15.1%، ثم لوكاس شيفالييه بنسبة 1.9%، يليه يان سومر بنسبة 1.4%، وأخيرًا تيبو كورتوا بنسبة 0.9%.

