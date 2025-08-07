محمد صلاح على رأس 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بـ الكرة الذهبية 2025.. بونو ينافس دوناروما وبيكر على أفضل حارس.. ومنافسة خماسية لأفضل مدرب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025، والتي ستُمنح لأفضل لاعب في العالم، في نسختها الـ69، وأيضًا القوائم الأخرى لحصد جوائز أفضل حارس مرمى ومدرب ونادي ولاعبة ولاعب صاعد.

محمد صلاح على رأس 30 لاعبًا مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية 2025

فيما يلي 30 لاعبًا مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية 2025 للرجال، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح (ليفربول)

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة/ آرسنال)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

هاري كين (بايرن ميونخ)

خيفتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

سكوت ماكتومناي (نابولي)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

بيدري (برشلونة)

كول بالمر (تشيلسي)

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

رافينيا (برشلونة)

ديكلان رايس (آرسنال)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ليفربول)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

المرشحون العشرة لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى للرجال

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة المرشحين العشرة لجائزة "ياشين" للرجال، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، كتالي.

أليسون بيكر (ليفربول)

ياسين بونو (الهلال)

لوكاس تشيفالير (ليل)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

دافيد رايا (آرسنال)

ماتز سيلس (نوتنجهام فورست)

يان سومير (إنتر ميلان)

المرشحون العشرة لجائزة "كوبا" للرجال

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن المرشحين العشرة لجائزة "كوبا" للرجال، والتي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في العالم، وجاءوا كالتالي..

باو كوبارسي (برشلونة)

أيوب بوعدي (ليل)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

إستيفاو (بالميراس/ تشيلسي)

دين هويسن (بورنموث/ ريال مدريد)

مايلز لويس سكيلي (آرسنال)

رودريجو مورا (بورتو)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

كينان يلدز (يوفنتوس)

30 لاعبة مرشحة للكرة الذهبية 2025

فيما يلي 30 لاعبة مرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

لوسي برونز (تشيلسي)

باربرا باندا (أورلاندو برايد)

أيتانا بونماتي (برشلونة)

ساندي بالتيمور (تشيلسي)

ماريونا كالدينتي (آرسنال)

كلارا بوهل (بايرن ميونخ)

صوفيا كانتور (يوفنتوس)

ستيف كاتلي (آرسنال)

ميلشي دومورناي (أولمبيك ليون)

تيموا تشاوينجا (كنساس سيتي كارينت)

إيميلي فوكس (آرسنال)

كريستينا جيريلي (يوفنتوس)

إيسير جونزاليس (جوثهام)

كارولين جراهام هانسين (برشلونة)

باتري جوايارو (برشلونة)

أماندا جوتيريس (بالميراس)

هانا هامبتون (تشيلسي)

بيرنللي هاردر (بايرن ميونخ)

ليندسي هيبس (أولمبيك ليون)

شلوي كيلي (مانشستر سيتي/ آرسنال)

مارتا (أورلاندو برايد)

فريدا مانوم (آرسنال)

إيوا بايور (برشلونة)

كلارا ماتيو (باريس)

أليسيا روسو (آرسنال)

كلاوديا بينا (برشلونة)

أليكسيا بوتياس (برشلونة)

يوهانا ريتينج كانيريد (تشيلسي)

كارولين وير (ريال مدريد)

ليا ويليامسون (آرسنال)

المرشحون لجائزة أفضل 5 أندية للرجال

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة تضم 5 أندية مرشحة لجائزة أفضل نادٍ للرجال في العالم هم:

برشلونة

بوتافوجو

تشيلسي

ليفربول

باريس سان جيرمان

ترشيحات أفضل 5 أندية للسيدات في العالم

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن الـ5 أندية المرشحة لجائزة الأفضل للسيدات في العالم:

آرسنال

برشلونة

تشيلسي

أولمبيك ليون

أورلاندو برايد

المرشحون الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق للرجال

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف"، التي تُمنح لأفضل مدرب لفريق رجالي.

أنطونيو كونتي (نابولي)

لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)

هانز فليك (برشلونة)

إنزو ماريسكا (تشيلسي)

آرني سلوت (ليفربول)

المرشحون الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق نسائي

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" النسائية، التي تُمنح لأفضل مدرب لفريق نسائي في العالم.

سونيا بومباستور (تشيلسي)

آرثر إلياس (منتخب البرازيل)

جاستين مادوجو (منتخب نيجيريا)

رينيه سليجرز (آرسنال)

سارينا فيجمان (منتخب إنجلترا)

المرشحات الخمس لجائزة "ياشين" للسيدات

يذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” اعلنت المرشحات الخمس لجائزة "ياشين" للسيدات، التي تُمنح لأفضل حارسة مرمى في العالم، وجاءوا كالتالي..

آن كاترين بيرجر (جوثهام)

كاتا كول (برشلونة)

هانا هامبتون (تشيلسي)

تشياماكا ننادوزي (برايتون)

دافني فان دومسيلار (آرسنال)

المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" التي تُمنح لأفضل لاعبة تحت 21 عامًا في العالم:

ميشيل أجيمانج (آرسنال وبرايتون)

ليندا كايسيدو (ريال مدريد)

فيكي كابتين (تشيلسي)

فيكي لوبيز (برشلونة)

كلاوديا مارتينيز أوفاندو (كلوب أولمبيا)

كيف تتم عملية التصويت لجائزة الكرة الذهبية؟

تقوم لجنة مكونة من صحفيين من مجلة "فرانس فوتبول" وصحيفة "ليكيب" باختيار 30 اسمًا.

بعد تأكيد القائمتين، يقدم صحفي رياضي واحد من كل دولة من بين أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا ترشيحاته لأفضل 10 لاعبين.

يتم احتساب نقاط الفائز بناءً على الجدول التالي:

- المركز الأول: 15 نقطة

- المركز الثاني: 12 نقطة

- المركز الثالث: 10 نقاط

- المركز الرابع: 8 نقاط

- المركز الخامس: 7 نقاط

- المركز السادس: 5 نقاط

- المركز السابع: 4 نقاط

- المركز الثامن: 3 نقاط

- المركز التاسع: نقطتان

- المركز العاشر: نقطة واحدة

يتم ترتيب اللاعبين في القائمة النهائية بناءً على نقاط كل لاعب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.