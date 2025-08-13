الأربعاء 13 أغسطس 2025
اقتصاد

سعر النحاس يقترب من 10 آلاف دولار للطن مع ترقب الأسواق بيانات حاسمة

تداول سعر النحاس قرب أعلى إغلاق له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة والصين خلال الأيام المقبلة.

في هذه الأثناء، تراجع سعر النحاس الفوري 0.02% إلى 9838.50 دولار للطن عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شنجهاي، في حين ارتفعت عقود خام الحديد المستقبلية في بورصة سنغافورة بنسبة 0.1% إلى 104.55 دولار للطن، متجهة نحو أعلى إغلاق لها منذ 24 يوليو.

ارتفاع النحاس في بورصة لندن للمعادن

تحرك المعدن بين مكاسب وخسائر محدودة، بعدما صعد بأكثر من 1% أمس الثلاثاء، إثر بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب وكالة بلومبرج.

 

ويترقب المتعاملون الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات اقتصادية مهمة من الصين يوم الجمعة، وسجلت المعادن الصناعية أداءً جيدا نسبيا في أغسطس، مدعومة جزئيا على الأقل بتراجع الدولار الأمريكي.

النحاس يتجاهل مخاوف الرسوم

ارتفعت أسعار النحاس والزنك والألومنيوم بأكثر من 2% حتى الآن، فيما تجاهل المعدن الأحمر تكهنات بانخفاض الأسعار، بعدما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم شاملة على المعدن.

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

تشمل بيانات الصين المنتظر صدورها يوم الجمعة مؤشرات بشأن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة، لتقدم للمستثمرين أحدث صورة عن أداء أكبر اقتصاد في آسيا.

