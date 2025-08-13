غزوة قناديل البحر تغلق أكبر محطة نووية فرنسية

أغلقت محطة جرافلينز النووية فى فرنسا، بالكامل بعد أن تسبب سرب ضخم من قناديل البحر فى انسداد أنظمة تبريد المفاعلات، ما أدى إلى توقف إنتاج الكهرباء لملايين المنازل.

الحادث وقع قبل يومين، حيث توقفت 3 مفاعلات بشكل تلقائي، ثم توقف مفاعل رابع بعد فترة قصيرة، أما المفاعلان الآخران فكانا خارج الخدمة مسبقا بسبب الصيانة الصيفية، وتعد المحطة من الأكبر فى البلاد وتوفر الكهرباء لنحو 5 ملايين منزل.

محطة جرافلينز تعتمد على مياه التبريد

شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة EDF وصفت ما حدث بأنه غزو هائل وغير متوقع، مؤكدة أن الواقعة لم تؤثر على سلامة المنشآت أو الموظفين أو البيئة، مشيرة إلى أن صادرات الكهرباء نحو المملكة المتحدة لم تتأثر.

وتعتمد محطة جرافلينز على مياه التبريد من قناة مرتبطة ببحر الشمال، وهو موطن طبيعي لأنواع متعددة من قناديل البحر التى تتكاثر فى المياه الدافئة بالصيف، وصول الأسراب بكميات كبيرة يؤدى إلى سد مرشحات محطات الضخ، ما يمنع تدفق المياه الضرورية للحفاظ على درجات حرارة المفاعلات مستقرة، بحسب interesting engineering.

ارتفاع درجات حرارة المياه أو تغير تيارات المحيط

ظاهرة ازدهار قناديل البحر تحدث طبيعيا نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه أو تغير تيارات المحيط، ورغم أن هذه الكائنات لا تشكل خطرا مباشرا على البشر من مسافة آمنة، فإنها تتسبب فى تعطيل محطات الطاقة الساحلية التى تعتمد على كميات ضخمة من مياه البحر الباردة لتشغيلها بأمان، هذه الظاهرة دفعت علماء من جامعة بريستول إلى تطوير نظام إنذار مبكر للتنبؤ بوصول أسراب قناديل البحر التى قد تهدد توليد الطاقة.

انسداد مرشحات الأعشاب البحرية بقناديل البحر

حوادث مشابهة سجلت فى دول عدة، ففي عام 2021 أُغلقت محطة تورنيس النووية فى اسكتلندا لأسبوع كامل بسبب انسداد مرشحات الأعشاب البحرية بقناديل البحر، وهى واقعة تكررت عام 2011.

كما سجلت حوادث فى السويد والولايات المتحدة واليابان، حيث تسببت هذه الكائنات فى إيقاف محطات نووية ومحطات فحم مؤقتا، وفى 1999 توقفت محطة كهرباء فى الفلبين عن العمل بسبب انتشار هائل لقناديل البحر، ما أثار مخاوف من ارتباطه بمشكلة الألفية أو بمحاولة انقلاب.

تغير المناخ والصيد الجائر وتغير النظم البيئية البحرية

فى سبتمبر من العام الماضى، واجه عمال أكبر محطة كهرباء تعمل بالفحم فى شرق الصين موجة مفاجئة من قناديل البحر، واضطروا لإزالة أكثر من 150 طنا منها خلال 10 أيام بعد أن غمرت أنظمة التبريد، ويحذر العلماء من أن تغير المناخ والصيد الجائر وتغير النظم البيئية البحرية يمكن أن يؤدى إلى تكاثر قناديل البحر بكثافة أكبر، كما أن تراجع أعداد مفترسيها الطبيعيين، مثل السلاحف البحرية، يخلق ظروفا مثالية لازدهارها وانجرافها نحو السواحل.

شركة EDF أوضحت أن محطة جرافلينز ستظل متوقفة حتى إزالة القناديل وإصلاح أنظمة التبريد، ومع بقاء مياه بحر الشمال دافئة فى الصيف، يراقب القائمون على المحطة وعلماء البحار أى موجات جديدة غير متوقعة لهذه الكائنات المزعجة.

