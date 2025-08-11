الإثنين 11 أغسطس 2025
فرنسا: الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن أسرى الاحتلال

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

قال  وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اليوم الاثنين: إن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن الأسرى وحماية المدنيين وتدفق كبير للمساعدات.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسية: أن توسيع العملية الإسرائيلية بغزة والمواصي سيشكل كارثة وسيوقع مزيدا من الضحايا المدنيين.

 

خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

 

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

ووصف ماكرون الخطة الإسرائيلية يشأن غزة بأنها "كارثة معلنة غير مسبوقة بخطورتها"، مشددًا على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح باب الحلول السياسية الشاملة.

