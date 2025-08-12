فرنسا توجه صفعة لشركة الطيران الإسرائيلية (تفاصيل)

أوقفت فرنسا تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة طيران إلعال في باريس كجزء من البعثات الدبلوماسية، وذلك حسبما أفادت جيروزاليم بوست.

وجاء وقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية في باريس بسبب الحرب في غزة.

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أمس الإثنين: إن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن الأسرى وحماية المدنيين وتدفق كبير للمساعدات.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسية أن توسيع العملية الإسرائيلية بغزة والمواصي سيشكل كارثة وسيوقع مزيدا من الضحايا المدنيين.

خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

ووصف ماكرون الخطة الإسرائيلية بشأن غزة بأنها "كارثة معلنة غير مسبوقة بخطورتها"، مشددًا على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح باب الحلول السياسية الشاملة.

