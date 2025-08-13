تزويد مستشفى الرحمانية المركزي في البحيرة بجهاز أشعة مقطعية

شهد مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، دعمًا نوعيًّا من وزارة الصحة والسكان، حيث تم تزويدها بجهاز أشعة مقطعية حديث بتقنية 16 مقطعا، والذى يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمستشفى، حيث سيسهم في التوسع بالخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

تحديث البنية التحتية الطبية بمحافظة البحيرة

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان لتحديث البنية التحتية الطبية بمحافظة البحيرة وتزويدها بأحدث الأجهزة التي تواكب المعايير العالمية، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة.

الوصول إلى أدق التفاصيل التشخيصية بأعلى جودة

وأوضح الدكتور إسلام عساف – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الجهاز يتميز بدقة فائقة في التصوير بمقاطع متناهية الدقة، مع إمكانية استخدام الصبغات الطبية، مما يتيح الوصول إلى أدق التفاصيل التشخيصية بأعلى جودة، ويعزز سلامة التشخيص ودقته، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة بدء العلاج ورفع نسب الشفاء.

دعم المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة العمل على دعم المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.