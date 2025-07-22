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اقتصاد

ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي في الربع الثاني من 2025

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي "CIB" مصر، بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الثاني لتسجل 16.7 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.

جاء ذلك بدعم من نمو صافي الدخل من العائد بنحو 14.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي ليصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 22.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ أرباح البنك خلال النصف الأول من العام فقد ارتفعت بنحو 21% لتسجل 33.3 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقابل 27.5 مليار جنيه وذلك على أساس سنوي.

وبلغت القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنك 422.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما سجلت ودائع العملاء 1.04 تريليون جنيه.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري أن هناك أنواعا من بطاقة Swype الائتمانية.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن هناك 3 أنواع من  بطاقات مختلفة: 12، 36، 60.. كل نوع يتيح تقسيط معاملات العملاء على مدة محددة حسب البطاقة. 

يمكن اختيار بطاقة للتقسيط على 12 شهرا أو 36 شهرا أو 60 شهرا؛ “علشان تختار اللي يناسب احتياجاتك”.

بطاقة Swype الائتمانية

بطاقة Swype هي بطاقة ائتمانية تسمح للعميل بتقسيط معاملاته بشكل تلقائي على مدة مسبقة التحديد بدون الحاجة لطلب تقسيط المعاملة من خلال البنك. 

نظام البطاقة سيساعد العميل أيضًا في إدارة نفقاته الشهرية بشكل أسهل عن طريق تقسيم القيمة على أقساط متساوية بدلًا من دفع القيمة كلها مرة واحدة.
 يتم تقسيط جميع المعاملات بشكل تلقائي على المدة المحددة مسبقًا طبقا لنوع البطاقة مع مراعاة حد المعاملة الأدنى لإدراجها في التقسيط.

كما أنه سيتم احتساب سعر الفائدة طبقا للفائدة الشهرية المعلنة على موقع البنك على المبالغ غير المدرجة بأنظمة التقسيط، سواء معاملة شرائية أو سحب نقدي في حالة السحب النقدي يتم احتساب الفائدة يوميًا تضاف على كشف الحساب حيث يتم دفع المبلغ بالكامل.  

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