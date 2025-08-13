الأربعاء 13 أغسطس 2025
مستشفى العودة بالنصيرات: سقوط 5 شهداء و10 جرحى في قصف إسرائيلي

غزة، فيتو
أعلن مستشفى العودة بالنصيرات، اليوم الأربعاء، سقوط 5 شهداء و10 جرحى في قصف الاحتلال للمجوعين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية قبل وقت سابق، بأن 67 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 14 شهيدا من منتظري المساعدات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 100 شهيد و513 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 5 وفيات بينهم طفلان؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

بينما أعلن مستشفى العودة، أمس، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أفادت بأنه من بين الشهداء 3 من طالبي المساعدات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

