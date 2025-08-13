أرقام مواجهات باريس سان جيرمان ضد الأندية الإنجليزية قبل مباراة توتنهام الليلة

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي مساء اليوم الأربعاء على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية، في أول مباراة رسمية قبل انطلاق الدوريات الأوروبية لموسم 2025-2026.

وتعد مباراة الليلة بين باريس سان جيرمان وتوتنهام هي الأولى بين الفريقين على المستوى الرسمي، ولكن قبل مواجهة الليلة التقى الفريق الفرنسي أمام الأندية الإنجليزية في أكثر من مناسبة كان آخرها في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

نجح باريس سان جيرمان في إقصاء ليفربول وأستون فيلا وآرسنال من ثمن وربع ونصف النهائي على التوالي، قبل تتويجه باللقب في النهائي على حساب إنتر ميلان الإيطالي 5-0.

تاريخ مواجهات سان جيرمان أمام الأندية الإنجليزية



والتقي باريس سان جيرمان ضد الفرق الإنجليزية في 38 مناسبة سابقة في جميع البطولات الأوروبية.

ويعد تشيلسي هو أكثر فريق لعب ضده بواقع 9 مباريات، في حين لعب ضد أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد مرتين.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في 13 مباراة، بينما خسر 16 وتعادل في 9 مباريات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

وجاء أكبر انتصار لسان جيرمان على الفرق الإنجليزية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 في مرحلة الدوري من النسخة السابقة على ملعب حديقة الأمراء.

في المقابل كانت أكبر خسارة للعملاق الباريسي أمام الإنجليز أمام نيوكاسل بنتيجة 1-4 في الجولة الثانية من دور المجموعات لموسم 2023-2024 على ملعب سانت جيمس بارك.

مباريات باريس سان جيرمان ضد الفرق الإنجليزية



9 مباريات ضد تشلسي: فاز سان جيرمان في 3 منها وخسر مثلها وتعادل في 3 مباريات أيضا.

8 مباريات ضد مانشستر سيتي: فاز باريس سان جيرمان في 2 وخسر 4 وتعادل مرتين.

7 مباريات ضد أرسنال: فاز باريس في 2 وخسر مثلها واحتكم الفريقان للتعادل في 3 مباريات.

6 مباريات ضد ليفربول: فاز سان جيرمان الفريق الباريسي في 3 مباريات وخسر مثلها.

4 مباريات ضد مانشستر يونايتد: فاز البي إس جي في مباراتين وخسر مثلهما.

مباراتان ضد أستون فيلا: فاز باريس في واحدة وخسر في الثانية.

مباراتان ضد نيوكاسل يونايتد: خسر باريس سان جيرمان واحدة وتعادل في الثانية.



