جولة تفقدية لوكيل صحة الإسكندرية بمستشفى رأس التين

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في جولة ميدانية، مستشفى رأس التين العام وكان في استقباله الدكتورة نفيسة عبد الفتاح مديرة المستشفى، حيث شملت جولته عددًا من الأقسام الحيوية والمشروعات الجارية بالمستشفى.

استهل وكيل الوزارة الجولة بقسم الأشعة لتفقد غرفة الرنين المغناطيسي لمتابعة أعمال الصيانة التي تمت بها والتأكد من جاهزيتها لعودة تقديم الخدمة بأعلى كفاءة.

كما تفقد موقع وحدة القسطرة القلبية الجاري تجهيزه حاليًّا لتصبح الأولى من نوعها بالمستشفيات التابعة للمديرية، واطلع سيادته على سير الأعمال بها، واستمع إلى احتياجات فريق العمل، مؤكدًا دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات لتذليل أي عقبات، حيث إن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات المديرية، وأنه سيتم تقديم كل الدعم اللازم لضمان سرعة إنجاز المشروع وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين للإسراع في تشغيل الوحدة التي تمثل إضافة نوعية لخدمة مرضى القلب بالمحافظة.

كما شملت الجولة المرور على العيادات الخارجية وعيادة العقر، حيث تابع السجلات والملفات بها، ووجه بالحفاظ على دقة البيانات وحسن استقبال المترددين بالإضافة لتفقد مطبخ المستشفى ومخازن الأغذية لمتابعة آليات إعداد الوجبات وفق معايير الجودة والسلامة.

جدير بالذكر أن مستشفى رأس التين العام تضم ١٧٠ سريرًا بمختلف الأقسام وتمتاز بوجود خدمات مميزة مثل وحدة الغسيل الكلوي المطورة، ووحدة الحروق، وأقسام الجراحة الدقيقة في المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية وعلاجية حديثة تشمل التشخيص والعلاج عن بُعد (Telemedicine)، ووحدة رسم العصب والعضلات.

كما تضم المستشفى عيادات عامة وتخصصية في مجالات متعددة مثل الأورام، روماتيزم القلب والاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية لدى الأطفال، جراحات الأورام وعيادة التصلب المتعدد MS إلى جانب خدمات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والماموجرام وخدمات المعامل المميزة بها، وتحتوي على ٦ صيدليات لخدمة المرضى والمترددين.

واختتم وكيل الوزارة جولته مؤكّدًا أن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة يسير بخطى واضحة ومدروسة، وأن المديرية ملتزمة بتقديم كل الدعم لضمان وصول خدمة طبية متكاملة وآمنة لكل مواطن.

ورافق سيادته خلال الزيارة الدكتورة حنان أنور والدكتور أحمد بحلاق وكلاء المديرية، والدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة الجمرك الطبية والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي, والدكتورة شيماء الفضالي مدير المكتب الفني.

