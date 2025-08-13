الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

لا يفوتك، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي وأدبي 2025

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025، فيتو

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يتساءل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، عن الكليات المتاحة لهم علمي وأدبي.

 وتنطلق يوم الخميس المقبل 15 أغسطس مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين 18 أغسطس 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، والحد الأدنى للقبول بالكليات للشعبة العلمية والأدبية وطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث.

كما أعلنت الوزارة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، للشعبتين علمي وأدبي.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان النتائج. 
وتنتهي مرحلة تقليل الاغتراب 2025 يوم الإثنين 18 أغسطس 2025، لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خلال العشر أيام الأخيرة من شهر أغسطس.

 

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025

وجاءت الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025 كالتالي:
آثار
التربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة 
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

 

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2025

حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب 
خدمة اجتماعية 
تربية ابتدائي

