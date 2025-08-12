الأربعاء 13 أغسطس 2025
السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في منطقة المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع أعلى محطة كهرباء تابعة لهيئة النقل العام بمنطقة المنشية دون إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ باندلاع حريق محدود أعلى محطة كهرباء بدائرة قسم المنشية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط القسم ترافقهم سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة علي الحريق وتبين أن الحريق نشب بسبب احتراق كابل كهرباء أعلى سطح المحطة دون إصابات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

الاسكندرية الحماية المدنية المنشية

