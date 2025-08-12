الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الإسكان" توضح الفئات المستحقة للشقق الجديدة لمستأجري القانون القديم (فيديو)

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني كشف عن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون، وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.

وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي تديرها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الاسكان شريف الشربينى التمويل العقاري صندوق الاسكان الاجتماعي

مواد متعلقة

الإيجار القديم.. هل يخالف الإسلام فعلا؟!

أول أكتوبر.. بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على شقة جديدة؟ (فيديو)

فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم بعد التعديل أعطى المالك حقه كاملا

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. من المسئول عن تحديد الأجرة الشهرية؟

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

"الإسكان" توضح الفئات المستحقة للشقق الجديدة لمستأجري القانون القديم (فيديو)

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads