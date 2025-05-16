بعد أحداث طرابلس، الاتحاد الليبي لكرة القدم يكشف مستقبل الدوري

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عزمه مواصلة تنظيم دوري استثنائي، يعبر عن طموحات الكرة الليبية، ويبرز قدراتها التنافسية والتنظيمية.

بيان رسمي من الاتحاد الليبي

يؤكد الاتحاد الليبي لكرة القدم حرصه على تنظيم دوري استثنائي يعبر عن طموحات الكرة الليبية ويبرز قدراتها التنافسية والتنظيمية، حيث أكد أنه يعمل بكل جدية لإطلاق دوري تنافسي عادل يعكس المستوى الحقيقي للأندية الليبية، ويسهم في تطوير كرة القدم الليبية وتعزيز مكانتها على المستوى العربي والإفريقي والدولي.



وأشار الاتحاد إلى أنه وضع خطة شاملة لإصلاح الدوري الليبي الممتاز تشمل عدة محاور، منها تطوير البنية التحتية للملاعب والتأكد من جاهزيتها لاستضافة المباريات وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى وضع نظام تنافسي عادل يضمن تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة.



كما أكد الاتحاد على أهمية التعاون مع الاتحادين العربي والإفريقي (CAF) لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الدوري، مع التأكيد على أن هذا الدوري سيكون خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة الكرة الليبية بين الكبار.



وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد أنه يعمل على تحديد مواعيد انطلاق الدوري الجديد بالتنسيق مع الأندية المشاركة، مع الحرص على توفير كل الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان نجاح هذا المشروع الطموح.



وناشد الاتحاد كافة الأطراف المعنية من أندية وجماهير وإعلاميين بالتكاتف والعمل معًا من أجل إنجاح هذا الدوري الذي سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة كرة القدم الليبية.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الفوضى والاضطرابات، إثر أحداث سياسية وأمنية غير مستقرة.



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