أكسيوس: إسرائيل تبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الجاري، في إطار مساعٍ لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

مباحثات مرتقبة لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل للأسرى

وبحسب التقرير، فإن المباحثات المرتقبة تأتي بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية، تهدف إلى كسر الجمود في مسار التفاوض بشأن غزة وإيجاد صيغة توافقية تنهي القتال وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين.

إرسال وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلي الدوحة لاستئناف مفاوضات غزة

وأشار "أكسيوس" إلى أن إرسال الوفد ما زال قيد البحث على أعلى المستويات السياسية والأمنية في تل أبيب، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ أشهر.

