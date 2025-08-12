الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس غدا (فيديو)

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الحالية التى تتعرض لها البلاد بدأت من يوم السبت الماضي ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "dmc": " إن القاهرة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة، وأن درجات الحرارة غدا وبعد الغد ستشهد ارتفاعا جديدا وملحوظا".



وحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال وقت الظهيرة، موضحا: "ذروة الموجة الحارة هو يوم الخميس المقبل، وأنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة فى جنوب الصعيد ما بين 47 إلى 49 درجة وذلك الـ 48 ساعة المقبلة، وهى تعتبر ذروة الموجة الحارة".



ونصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، موضحا أن طقس يوم السبت المقبل سيشهد انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة".



حالة الطقس غدا الأربعاء



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

