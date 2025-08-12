الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس غدا (فيديو)

درجة الحرارة، فيتو
درجة الحرارة، فيتو

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الحالية التى تتعرض لها البلاد بدأت من يوم السبت الماضي ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.


وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "dmc": " إن القاهرة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة، وأن درجات الحرارة غدا وبعد الغد ستشهد ارتفاعا جديدا وملحوظا".

 


وحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال وقت الظهيرة، موضحا: "ذروة الموجة الحارة هو يوم الخميس المقبل، وأنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة فى جنوب الصعيد ما بين 47 إلى 49 درجة وذلك الـ 48 ساعة المقبلة، وهى تعتبر ذروة الموجة الحارة".


ونصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، موضحا أن طقس يوم السبت المقبل سيشهد انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة".
 

حالة الطقس غدا الأربعاء


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى موجة   شديدة الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموجة الحارة الدكتور محمود شاهين مساء dmc درجة حرارة حالة الطقس التعرض لأشعة الشمس

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير لسكان الصعيد من رياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا الأربعاء 13-8-2025 في محافظة الفيوم

ضمن الموجة 27، إزالة 30 حالة تعدي على أراضي الدولة بـ7 مراكز بأسيوط

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الأهلي يتفق مع نجم الفريق على التجديد 5 سنوات

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads