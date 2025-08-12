الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أبو ظبي الإسلامي يقرر التنازل عن عمولة التدبير للعملة الأجنبية

مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي

قرر مسئولو بنك أبو ظبي الإسلامي خفض رسوم المعاملات الدولية إلى 3%، مع منح جائزة 100% كاش باك، إضافة إلى التنازل عن عمولة التدبير المقررة.

ومن جانب آخر وجه البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا لجميع البنوك بشأن متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.

وأكد البنك في كتابه الدوري على إلغاء ما ورد بالبند رقم 2 بالكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، الذي ينص على متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

 

وأضاف أنه يحق للبنك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج، وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك، يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات بالبند رقم 3 من الكتاب المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر 11 فبراير 2024 المشار إليه.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024 بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث تم تحديد بعض القواعد المنظمة في هذا الشأن، وكذلك الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها.

ads