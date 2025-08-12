الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع أعمال التصحيح وبرامج التدريب

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أعمال مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثاني، حيث وجَّه بضرورة مراعاة الدقة والأمانة في تقدير درجات الطلاب، حفاظًا على حقوقهم ومصلحتهم التعليمية.

 

رافق  خلال الجولة مديري المراحل والتوجيه الفني، ورئيسا حجرتي الكنترول والمراقبة، وهيئة الإشراف على عملية التصحيح من الموجهين والمعلمين.

بحضور عادل قطب، مدير عام التدريب وتنمية المهارات، واللواء مجدي يوسف، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقًا.

 

تابع رئيس المنطقة سير البرامج التدريبية المقامة بمركز التدريب ببيت شباب الأزهر بسموحة، وذلك في إطار توجيهات الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات. وتتضمن البرامج، التي انطلقت السبت 9 أغسطس 2025 وتستمر حتى الخميس 14 أغسطس 2025، دورتين متخصصتين هما: "مكافحة الفساد" و"تنمية مهارات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي لمسئولي الدورة المسندية بالمناطق"، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لرفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم المهنية والتقنية.

