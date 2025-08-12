اليوم، السيسي يستقبل رئيس أوغندا بقصر الاتحادية لتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

