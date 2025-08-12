ماذا بعد زيارة الرئيس الأوغندي لمصر؟ خبيرة فى الشأن الأفريقي تجيب (فيديو)

وصفت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة فى الشأن الأفريقي زيارة الرئيس الأوغندي لمصر بأنها زيارة تاريخية، موضحة أن الرئيس الأوغندي هو أقدم رئيس فى أفريقيا.



وقالت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن زيارة الرئيس الأوغندي اليوم لمصر جعلت العلاقات بين الدولتين فى قمة عطائها الإيجابي بعد أن شهدت فترة طويلة من التذبذب.



وأضافت أن زيارة الرئيس الأوغندي لمصر تتيح الفرصة للقاهرة للتدخل فى حل بعض المشاكل الأفريقية العالقة، موضحة: " مصر أثبتت وجودها فى دول حوض النيل بشكل كبير جدا، واستعادة فترة العلاقات المصرية الأفريقية عادت مرة آخرى كما كانت فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر".



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا.

العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.



التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم



‎وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي. وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء من المباحثات، حيث استعرضا نتائج المباحثات بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.