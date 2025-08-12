السيسي: لا نعارض تحقيق تنمية بدول حوض النيل دون تأثير على حجم المياه التى تصل لمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

وأضاف الرئيس السيسي: مصر لا تعارض في تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التى تصل إلى مصر.

السيسي يستقبل رئيس أوغندا

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت المباحثات الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين، فضلا عن تطورات العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين فضلًا عن المصالح الأفريقية المشتركة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.