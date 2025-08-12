دعم السيسي وإنشاء مصنع للتحصينات الأبرز، رسائل رئيس أوغندا من قلب القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا، وقد أعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

‎وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي. وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء من المباحثات، حيث استعرضا نتائج المباحثات بين الجانبين.



وقال رئيس جمهورية أوغندا إنه لم يأت إلى مصر منذ وقت طويل، موجهًا الشكر والتحية إلى الرئيس السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف الرئيس الأوغندى أن المياه فى لغتهم تعنى الحدائق، وأن البحيرات العظمى فى أوغندا ترتبط بمصر عن طريق نهر النيل منذ أزمنة بعيدة.

وأوضح أن أوغندا بدأت الاقتراب من مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى عام 1955 وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تواصل مع مصر وأن الرئيس ناصر كان شخصا مؤمنا بالتوجه الأفريقى ومصر كانت تحت قيادته تؤيد مكافحة الاستعمار

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس السيسى، نهج التعامل مع مشكلة المياه مؤكدًا على الاحتياجات الكلية لكل بلدان نهر النيل، فكلنا فى حاجة إلى الكهرباء والري وغيرها.

وقال أن مصر تتميز بميزة كبيرة حيث تطل على البحر المتوسط، وأوغندا تتصل بمصر عن طريق نهر النيل وأن البعض يقول إن أوغندا حبيسة لكننى أقول إنها ليست حبيسة يمكن أن تصل إلى أوغندا عن طريق البحر المتوسط من خلال نهر النيل الذي يربطنا بمصر

وكشف الرئيس الأوغندى عن موافقة الرئيس السيسى على إنشاء مصنع للتحصينات فى أوغندا وهو يدعمنا حتى فى الغذاء.

وقال إننا لا يمكن أن نحقق الرخاء دون دعم السلع والخدمات بطريقة اقتصادية وبشكل متبادل، ويجب أن ننظر فى كيفية الاستثمار المشترك للخروج من دائرة الفقر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.