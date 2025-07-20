الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوريا الجنوبية: 10 ضحايا و9 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

كوريا الجنوبية، فيتو
كوريا الجنوبية، فيتو

قالت الحكومة الكورية الجنوبية الأحد، إن الأمطار الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ 16 يوليو، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت وكالة الإطفاء الوطنية أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين و7 مفقودين في منطقة سانتشونغ، مضيفة أنه تم إنقاذ ما مجموعه 58 شخصًا.

وذكرت الوكالة أنه نظرًا لأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية في المنطقة، فإن الخسائر البشرية قد تزيد.

وأفادت الوكالة بأنه الإبلاغ عن 1920 حالة تلف للممتلكات العامة و2234 حالة تلف للممتلكات الخاصة، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إجلاء 12,921 شخصًا من 14 مدينة حضرية وإقليمًا، و86 مدينة وبلدة.

ولا تزال التحذيرات من الأمطار الغزيرة سارية في معظم المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر بشدة من الانهيارات الأرضية والفيضانات حتى أمس السبت.

وقالت إن بعض المناطق في الجنوب تعرضت لهطول أمطار غير مسبوق تجاوز ارتفاعها 400 ملليمتر في آخر 24 ساعة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج إنه على الرغم من صعوبة الوقاية من الكوارث الطبيعية، يمكن بذل المزيد من الجهود لاستباق الأضرار وتحذير الجمهور.

ويدأب ميونج على الدعوة لتعزيز دور الحكومة في الوقاية من الكوارث والاستجابة لها.

وقال في اجتماع طارئ بشأن الطقس:"أرى أن هناك حالات وقعت فيها إصابات بسبب ضعف الاستجابة عندما كان الوضع متوقعًا بحسابات المنطق"، داعيًا إلى حشد جميع الموارد المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الكورية الجنوبية الأمطار الغزيرة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

مطالب كورية بإصدار مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية

أسامة نبيه يطلب مواجهة كوريا الجنوبية وديا استعدادا لكأس العالم للشباب

كوريا الجنوبية تكتسح الكويت برباعية في تصفيات كأس العالم

العراق يخسر من كوريا الجنوبية ويتأهل للملحق الآسيوي بتصفيات المونديال

رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الجيش للاستعداد العسكري

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار لحظة القبض عليها (صور)

الطماطم والبصل يواصلان الارتفاع، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أرقام صادمة لأجمل لاعبة في العالم بكأس أمم أوروبا

أسعار هواتف المحمول الأقل من 5 آلاف جنيه في السوق المصرية

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الأحد 20 يوليو 2025

طارق السعيد: مفيش لاعب في مصر يستحق ياخد 5 أو 6 مليون

أحمد سعد وروبي يؤديان وصلة رقص على أنغام أغنية "تاني" (صور)

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 5 آلاف جنيه في السوق المصرية

الطماطم والبصل يواصلان الارتفاع، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

قبل انطلاق الانتخابات، 5 موضوعات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ حسب القانون

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، كل ما تريد معرفته عن الرابط وخطوات الاستعلام

المزيد

انفوجراف

في ذكرى وفاته.. 11 معلومة عن اللواء عمر سليمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads