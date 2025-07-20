كوريا الجنوبية: 10 ضحايا و9 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية الأحد، إن الأمطار الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ 16 يوليو، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت وكالة الإطفاء الوطنية أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين و7 مفقودين في منطقة سانتشونغ، مضيفة أنه تم إنقاذ ما مجموعه 58 شخصًا.

وذكرت الوكالة أنه نظرًا لأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية في المنطقة، فإن الخسائر البشرية قد تزيد.

وأفادت الوكالة بأنه الإبلاغ عن 1920 حالة تلف للممتلكات العامة و2234 حالة تلف للممتلكات الخاصة، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إجلاء 12,921 شخصًا من 14 مدينة حضرية وإقليمًا، و86 مدينة وبلدة.

ولا تزال التحذيرات من الأمطار الغزيرة سارية في معظم المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر بشدة من الانهيارات الأرضية والفيضانات حتى أمس السبت.

وقالت إن بعض المناطق في الجنوب تعرضت لهطول أمطار غير مسبوق تجاوز ارتفاعها 400 ملليمتر في آخر 24 ساعة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج إنه على الرغم من صعوبة الوقاية من الكوارث الطبيعية، يمكن بذل المزيد من الجهود لاستباق الأضرار وتحذير الجمهور.

ويدأب ميونج على الدعوة لتعزيز دور الحكومة في الوقاية من الكوارث والاستجابة لها.

وقال في اجتماع طارئ بشأن الطقس:"أرى أن هناك حالات وقعت فيها إصابات بسبب ضعف الاستجابة عندما كان الوضع متوقعًا بحسابات المنطق"، داعيًا إلى حشد جميع الموارد المتاحة.

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