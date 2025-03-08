الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول

أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي غادر مركز التوقيف سيرًا، وانحنى مطولًا أمام جمع من مناصريه، بحسب ما رأى مراسلون لوكالة "فرانس برس".

تهمة التحريض

وحيا المناصرون الرئيس المعزول الذي مرَّ بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانًا جاء فيه: "أحني رأسي عرفانًا لشعب هذه الأمة"، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذًا لأمر قضائي صدر أمس الجمعة.

وقررت محكمة في كوريا الجنوبية، أمس، الإفراج عن "يون"، بعد أن كان محتجزًا في مركز احتجاز سول منذ 15 يناير، بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

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